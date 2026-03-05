LIVE Errani Paolini-Cristian Tauson WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | olimpioniche in campo a breve

Alle 22, Sara e Jasmine scenderanno in campo all’Indian Wells Tennis Garden, il grande complesso nel deserto della California, per il loro primo match del torneo. Poco prima, la coppia franco-cinese ha concluso il proprio incontro, lasciando spazio alle due giocatrici italiane. La giornata vede dunque le due olimpioniche pronte a sfidarsi in un appuntamento importante nel cuore del deserto californiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:47 Chiude la coppia franco cinese e lascia quindi strada libera a Sara e Jasmine, che alle 22 scenderanno in campo per il loro match d’esordio all’Indian Wells Tennis Garden, mastodontico impianto nel deserto della California. 21:35 Match tie-break tra GuoMladenovic e NoskovaShnaider! Poi toccherà a Errani e Paolini! 21:00 Appena concluso il primo set tra GuoMladenovic e NoskovaShnaider con le prime a imporsi 6-4, nel 2° set siamo 0-2. Potrebbe quindi tardare di qualche minuto l’esordio delle olimpioniche. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara ErraniJasmine Paolini e Jaqueline CristianClara Tauson, valida per il primo turno del tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Tennis Paradise è il giorno della parte bassa del tabellone Pronte all’esordio anche Errani e Paolini Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com

