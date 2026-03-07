Paralimpiadi Milano Cortina il medagliere aggiornato | l’Italia aspetta l’oro

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate da poco e già l’Italia ha conquistato due medaglie. La prima giornata ufficiale si è conclusa con alcune prestazioni significative, subito dopo la cerimonia di apertura di ieri sera. Gli atleti italiani sono scesi in campo con determinazione, portando a casa i primi risultati della manifestazione. La competizione continua con molte altre sfide in programma.

Si è chiusa la prima vera giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo la cerimonia di apertura di ieri sera. E ci sono nazioni che hanno già tentato la fuga, alla ricerca del maggior numero di medaglie possibili. È impossibile fare una stima su chi vincerà alla fine, ma di sicuro l’Italia si sta subito ben comportando dopo aver fatto molto bene già alle Olimpiadi. Nelle piste di casa, gli Azzurri tenteranno di superare il record del 1994, quando sono riusciti a centrare ben tredici podi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Paralimpiadi Milano Cortina: oro per l’atleta ucraina, mentre la Russia rientra nel medagliereLe Paralimpiadi sono iniziate e sul medagliere compaiono sia l’Ucraina sia la Russia per la prima volta dallo scoppio del conflitto.

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: due podi per l’Italia nella prima giornataLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,...

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it

Guida alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove si tengono, quando iniziano e come seguirleI Giochi paralimpici si tengono dal 6 al 15 marzo, abbiamo messo insieme un po' di informazioni utili per seguirle al meglio ... wired.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: ancora una medaglia per le Fiamme Gialle a Cortina d’Ampezzo! Dopo l’argento di Chiara Mazzel, arriva anche il bronzo di Giacomo Bertagnolli (guidato magistralmente dall’appuntato Andrea Ravelli) nella disces - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com