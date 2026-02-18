L’Italia sogna la top3 nel medagliere alle Olimpiadi | su chi fare la corsa Francia e Olanda spaventano

L’Italia punta al podio e si concentra sulle ultime gare per conquistare una posizione tra le prime tre nel medagliere, mentre Francia e Olanda si preparano a sfidarla e rischiano di rubarle il passo.

L’Italia sta disputando la miglior Olimpiade Invernale della sua storia e negli ultimi 5 giorni si giocherà un piazzamento leggendario nelle prime tre posizioni del medagliere. Non è mai accaduto nei Giochi della neve e del ghiaccio: al massimo gli azzurri furono quarti a Grenoble 1968 e Lillehammer 1994. Per quanto riguarda invece le Olimpiadi estive, il miglior risultato rimane il 2° posto a Los Angeles 1932, mentre per trovare un podio nel medagliere finale bisogna tornare alla terza piazza di Roma 1960 dietro U e USA. Questo vi fa capire la portata dell’obiettivo per cui il Bel Paese è in corsa a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Doppia cifra di ori, 30 medaglie e top3 nel medagliere: l’Italia supera Lillehammer 1994 e sogna in grande!L’Italia ha conquistato più di trenta medaglie e raggiunto il podio in molte discipline, battendo i risultati di Lillehammer 1994.

