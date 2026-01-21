Suicidi in carcere -10% nel 2025 | Nordio scommette su scuola e cultura

Nel 2025 si prevede una riduzione del 10% dei suicidi in carcere, secondo le stime di Nordio. La relazione sulla giustizia evidenzia come investimenti in scuola e cultura possano contribuire a prevenire il rischio di isolamento tra i detenuti. L’attenzione si concentra sulla necessità di strategie che favoriscano il reinserimento e il benessere dei detenuti attraverso programmi educativi e culturali. La discussione si terrà oggi in Parlamento, alle 15 in Senato.

Nel 2025 il fenomeno dei suicidi in carcere continua a rappresentare una delle criticità più gravi del sistema penitenziario italiano. Secondo i dati illustrati alla Camera dei deputati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, i suicidi registrati nelle strutture detentive risultano in calo del 10% rispetto all’anno precedente. Un segnale che va nella direzione giusta, ma che – per come viene letto dal Ministero – non consente alcun alleggerimento dell’allerta: il tema resta strutturale e impone interventi mirati, organizzati e continuativi. La linea indicata dal Guardasigilli è chiara: la riduzione percentuale, pur significativa, non basta a ridimensionare l’impatto umano e istituzionale del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

