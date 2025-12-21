Manovra 2026 dietro front sui pagamenti in contanti | ecco quale sarà il nuovo limite

Il Governo, ad un passo dall’approvazione definitiva della Manovra 2026, fa dietro front sui pagamenti in contanti e abbassa di nuovo il limite. Ci speravano in molti in nuovo limite per i pagamenti in contanti. Del resto il Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha sempre difeso a spada tratta la libertà di ciascuno di poter pagare come preferisce. Dunque vanno benissimo carte di credito piuttosto che bancomat o App ma non demonizziamo nemmeno le care vecchie banconote in un Paese composto da tanti anziani poco avvezzi all’uso degli strumenti digitali. -(foto Ansa)- Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

