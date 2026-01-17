Sul referendum costituzionale serve coerenza Polillo spiega perché

Il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura richiede attenzione e coerenza. Polillo illustra le ragioni per cui è importante votare SI, evidenziando come questa scelta possa influire sul sistema giudiziario e sulla stabilità istituzionale. Comprendere le motivazioni alla base di questa riforma è essenziale per fare una scelta consapevole e responsabile, nel rispetto del ruolo delle istituzioni e del funzionamento della democrazia.

Tra i tanti motivi che spingono a votare SI al prossimo referendum sulla riforma della magistratura, ve n’è uno che taglia la testa al toro. L’esistenza di un principio costituzionale, come quello contenuto nell’articolo 111 della nostra Carta, che non ammette deroghe. Ne deriva che se prevalessero i NO, sarebbe poi necessario procedere ad una sua modifica, non essendo concepibile che in un settore così delicato, come quello dell’amministrazione della giustizia, possa verificarsi una contraddizione così netta tra i principi costituzionali e l’ordinamento giuridico vigente. In altre parole sarebbe allora necessario abolire ogni riferimento al “giusto processo” per sostituire il modello “accusatorio”, sancito dal suddetto articolo, per tornare a quello “inquisitorio” che fu caratteristica prevalente del vecchio codice Rocco. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sul referendum costituzionale serve coerenza. Polillo spiega perché Leggi anche: Giustizia: domani l'incontro di Avs sul referendum costituzionale Leggi anche: "Non c'è giustizia". Marco Rizzo spiega perché vota sì al referendum Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nordio: “Con riforma coerenza tra Costituzione e Codice Vassalli”; La sinistra per il Sì al referendum sulla giustizia: da Ceccanti a Salvi, c'è anche Picierno. «Siamo coerenti»; Territorio e opere pubbliche: concretezza, visione e coerenza nell’azione del Governo; Riforme Costituzione e Codice Vasari: Coerenza Necessaria.. Come funziona il referendum confermativo - I partiti di maggioranza e una parte di quelli di opposizione hanno presentato alla Camera due richieste per indire un referendum sulla riforma costituzionale della giustizia approvata giovedì dal ... ilpost.it Referendum costituzionale: le ragioni del sì e quelle del no - Il ddl Boschi prevede la fine del bicameralismo perfetto, la modifica per l'elezione del presidente della Repubblica, il cambiamento della ripartizione delle competenze di Stato e Regioni, ... it.blastingnews.com Referendum giustizia, decisa la data: 22-23 marzo 2026. Il sì alla riforma costituzionale tra il 55 e il 60%. I sondaggi riservati in mano a Meloni e Tajani - Per Meloni questo scenario sarebbe il trampolino di lancio per vincere, con la nuova legge elettorale sul modello Regionali, le Politiche 2027 Ottimismo. affaritaliani.it

#shorts Referendum Giustizia voto su Meloni

Il Comitato Società civile per il NO nel referendum costituzionale riunisce associazioni, giuristi e cittadini per difendere la Costituzione, l’autonomia della magistratura e contrastare la Legge Nordio, l’autonomia differenziata e il premierato. Il comitato “Società ci - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 58,9% No 41,1% x.com

