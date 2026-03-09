Tra il 2021 e il 2025, le esportazioni italiane di sistemi d’arma maggiori sono cresciute del 157 per cento, facendo dell’Italia il sesto esportatore mondiale in questo settore. I dati indicano un aumento consistente nelle consegne di armamenti all’estero, consolidando il ruolo del paese come protagonista nelle vendite internazionali di armi. La crescita si riferisce specificamente alle esportazioni di sistemi d’arma maggiori.

Tra il 2021 e il 2025, le esportazioni italiane di sistemi d’arma maggiori sono aumentate del 157 per cento. Nessun altro Paese tra i primi dieci esportatori mondiali ha registrato un incremento comparabile. Questo balzo ha proiettato l’Italia dal decimo al sesto posto nella classifica globale, con una quota del 5,1 per cento del totale mondiale – era il 2,2 per cento nel quinquennio precedente. È uno dei dati centrali del rapporto pubblicato lunedì dallo Stockholm International Peace Research Institute. La geografia è precisa. I tre maggiori acquirenti nel quinquennio sono stati il Qatar (ventisei per cento delle esportazioni italiane totali), il Kuwait (diciassette per cento) e l’Indonesia (dodici per cento). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'Italia è diventata il sesto esportatore mondiale di armi

