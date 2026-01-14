Il ghiaccio si fa scultura | a Sesto San Giovanni il Campionato mondiale

A Sesto San Giovanni, il Campionato mondiale di scultura sul ghiaccio si svolgerà il 14 gennaio 2026. Un evento che mette in mostra abilità artistiche e tecniche, offrendo un’occasione di confronto tra artisti provenienti da diverse nazioni. Un momento di creatività e dialogo culturale, che valorizza l’arte temporanea e la maestria nel lavorare il ghiaccio.

Sesto San Giovanni (Milano), 14 gennaio 2026 – Un’esperienza unica, fatta di creatività, talento, spettacolo e dialogo tra culture. Il pubblico potrà assistere dal vivo alle trasformazioni del ghiaccio in opere d’arte, in un’atmosfera suggestiva, che animerà piazza Petazzi per tre giorni. Dopo il successo della tappa italiana del World Ice Art Championship, che Sesto ha ospitato nel 2024, la città torna capitale del ghiaccio: il 23, 24 e 25 gennaio, nel centro storico, si disputerà la finale assoluta del Campionato mondiale di sculture, uno degli eventi più spettacolari del panorama artistico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ghiaccio si fa scultura: a Sesto San Giovanni il Campionato mondiale Leggi anche: Basket, la pesarese classe 2009 ha avuto domenica il suo minuto di gloria contro Sesto San Giovanni. Anna Sablich, il debutto in A non si dimentica Leggi anche: Incidente a Sesto San Giovanni: auto si scontra con un’autobotte dei pompieri, poi si ribalta su un’altra macchina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sesto San Giovanni: in arrivo il Campionato Mondiale delle Sculture di Ghiaccio; Sesto nei giochi – La Voce della Città tra Cultura, Sport e Inclusione; Sesto San Giovanni si prepara alla finale del World Ice Art Championship; Jesolo d’inverno: Presepe di Sabbia e Presepe di Ghiaccio. SESTO TORNA CAPITALE DEL GHIACCIO: 23 -24-25 GENNAIO AL VIA LA FINALE ASSOLUTA DEL CAMPIONATO MONDIALE DI SCULTURE DI GHIACCIO - com) Sesto San Giovanni, 13 gennaio 2026 – Dopo lo straordinario successo della tappa italiana del World Ice Art Championship che Sesto ha ospitato nel dicembre 2024, la Città sta per ... mi-lorenteggio.com Il campionato mondiale di sculture di ghiaccio a Sesto San Giovanni - Artisti provenienti da ogni parte del mondo a confronto per realizzare opere uniche e davvero particolari. rainews.it Ice Games 2026 in Alto Adige, l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna - Dal 12 al 15 gennaio il comprensorio sciistico Klausberg Skiworld Ahrntal ospita la 16ª edizione degli Ice Games, il concorso internazionale di scultura su ghiaccio che ogni anno richiama artisti da ... liquidarte.it

La scultura naturale di ghiaccio nel torrente è un esempio affascinante di formazione glaciale che si crea quando l'acqua del torrente si congela in forme particolari. Nell'immagine, si possono osservare delle sottili lastre di ghiaccio bianco e traslucido che si so - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.