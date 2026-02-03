Tra il 2020 e il 2024 l'Italia è stata il terzo fornitore mondiale di armi a Israele la denuncia di Albanese alla Camera

Tra il 2020 e il 2024, l’Italia ha fornito armi a Israele, diventando il terzo paese al mondo a farlo. La deputata Francesca Albanese ha denunciato questa situazione in Parlamento, presentando un report dell’ONU che accusa di crimini collettivi nel conflitto di Gaza. Nel suo intervento, ha criticato anche la repressione del movimento di solidarietà con la Palestina e ha chiesto responsabilità a livello internazionale.

Dal ruolo dell'Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la Palestina: alla Camera Francesca Albanese presenta il report Onu "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo", chiamando in causa Stati, istituzioni e responsabilità internazionali.

