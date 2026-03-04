Chi è Mojtaba Khamenei il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’Iran

Mojtaba Khamenei, 56 anni, è il secondogenito e figlio prediletto dell’ayatollah Ali Khamenei. Attualmente, è stato nominato come nuova Guida Suprema dell’Iran, sostituendo il padre. È un politico e religioso con rapporti stretti con le forze di sicurezza, in particolare con i Pasdaran. La sua presenza nel ruolo di guida rappresenta una novità nel panorama politico iraniano.

Cinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran. Nato a Mashhad nel settembre 1969, ha prestato servizio nella guerra Iran-Iraq dal 1987 al 1988 e nel 1999, ha continuato gli studi a Qom per diventare chierico. Era da tempo considerato il figlio più influente di Khamenei e un possibile successore di suo padre come leader supremo. Ma Mojtaba è anche una figura chiacchierata per presunti arricchimenti, con proprietà immobiliari anche in Occidente, di cui ha parlato in una recente inchiesta Bloomberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei è stato eletto nuova guida spirituale suprema, chi è MojtabaMojtaba Hosseini Khamenei, figlio maggiore dell'ayatollah Ali Khamenei, è stato eletto nuova guida spirituale suprema al posto del padre

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliare

