L’Iran ha annunciato il nome della sua nuova Guida, con l’Assemblea religiosa che ha deciso di affidare il ruolo a Mojtaba, il figlio secondogenito del leader defunto. La scelta rappresenta una continuità nel rispetto della linea seguita dal leader precedente. La nomina è stata ufficializzata dopo una sessione dell’assemblea, che ha confermato la decisione di affidare a Mojtaba il ruolo di guida.

La Repubblica islamica dell’Iran sostiene di aver già individuato la figura destinata a succedere alla guida del Paese dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ma ufficialmente, al momento di andare in stampa, il nome del nuovo leader supremo non è stato ancora reso pubblico. Un silenzio che riflette le profonde tensioni politiche e istituzionali che attraversano il sistema di potere iraniano in uno dei momenti più delicati della sua storia recente. A confermare che una decisione sarebbe stata presa è stato un membro dell’Assemblea degli esperti, l’organo religioso incaricato dalla Costituzione di designare la Guida suprema; l’ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri ha dichiarato che all’interno dell’Assemblea sono stati compiuti «grandi sforzi per determinare la Guida» e che sarebbe stato raggiunto «un parere decisivo e unanime». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Iran ha scelto la sua nuova Guida: «Continuità nel nome di Khamenei»

