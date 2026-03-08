L' Iran ha scelto la nuova guida suprema | Il nome di Khamenei continuerà

L'Iran ha annunciato la nomina della nuova guida suprema, confermando che il nome di Khamenei continuerà a guidare il paese. La decisione è stata presa dal capo del segretariato dell'Assemblea. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato delle autorità iraniane, senza ulteriori dettagli sulle modalità di nomina o sui processi interni coinvolti.

"L'Italia non è in guerra". Meloni a tutto campo, dall'Iran al referendum alla famiglia del bosco La nuova Guida suprema dell'Iran è stata nominata. Spetterà al capo del segretariato dell'Assemblea degli esperti annunciare ufficialmente il nome del successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nelle prime battute della guerra lanciata da Israele e Usa contro l'Iran il 28 febbraio, ma un membro dell'Assemblea incaricata della scelta ha affermato che il nome Khamenei come leader dell'Iran "continuerà". Nei giorni scorsi era stato indicato come principale candidato il nome del figlio di Khamenei, Mojtaba, che secondo quanto riportato sabato da Ynet sarebbe rimasto ferito in un attentato all'inizio della guerra ma è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

