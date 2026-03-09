Durante la notte, un drone iraniano ha colpito l’isola di Sitra nel Bahrein, causando almeno 32 feriti, tra cui alcuni bambini. L’attacco ha coinvolto un impianto petrolifero, che è andato in fiamme. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di forza maggiore a causa dell’incidente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui responsabili.

Almeno 32 civili, tra cui dei bambini, sono rimasti feriti in un attacco condotto con un drone iraniano contro l'isola di Sitra, in Bahrein, nella notte. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Manama precisando che tutti i feriti sono cittadini del Bahrein e tra loro ci sono anche quattro "casi gravi". Inoltre un incendio è scoppiato nell'impianto petrolifero di Al Ma'ameer in Bahrein, che ha anche subito danni ma nessuna vittima, dopo l'attacco iraniano lanciato contro gli impianti energetici del Paese del Golfo. "E' scoppiato un incendio a causa dell'aggressione iraniana contro una struttura ad Al Ma'ameer, con danni materiali, ma nessuna vittima registrata.

© Iltempo.it - L'Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti. In fiamme impianto petrolifero: “Stato di forza maggiore”

