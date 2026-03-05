Missili sul Bahrein colpito impianto petrolifero

Missili sono stati lanciati sul Bahrein e su Abu Dhabi, colpendo un impianto petrolifero nella regione. Le esplosioni hanno causato danni alla struttura, mentre le autorità locali stanno gestendo l’emergenza. Le fonti ufficiali non hanno ancora fornito dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili dell’attacco. La situazione rimane tesa e sotto osservazione.

Missili su Bahrein e Abu Dhabi, colpito impianto petrolifero Continuano a piovere missili su Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Come riporta la testata israeliana N12, per la prima volta dall’inizio del conflitto una raffineria di petrolio in Bahrein sarebbe stata colpita. Contemporaneamente, numerosi testimoni hanno riferito di una serie di esplosioni vicino all’aeroporto internazionale Zayed. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Missili sul Bahrein, colpito impianto petrolifero Kiev: "Colpita nave russa e impianto petrolifero nel Mar Caspio"Giornata di trattative in Florida, dove si sta dirigendo l'inviato del Cremlino Kiril Dimitriev per i colloqui sull'Ucraina con gli Stati Uniti. Leggi anche: Missili iraniani colpiscono un palazzo in Bahrein Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo Contenuti utili per approfondire Missili sul Bahrein colpito impianto.... Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; L’Iran mette in ginocchio le monarchie del Golfo; Teheran: Risponderemo con forza. Colpite le basi Usa in Bahrein, esplosioni in Qatar ed Emirati; Droni e missili sui data center: colpito il cloud di Amazon negli Emirati Arabi e in Bahrain. Guerra Iran, dal Bahrein al Kuwait: le basi Usa attaccate. E c'è il caso del radar da un miliardo di dollari colpito da un missileAlmeno sette siti militari statunitensi in Medio Oriente, di cui almeno una super base radar fondamentale per intercettare i missili, sono state colpite dagli attacchi iraniani. ilmattino.it Guerra, 4° giorno. I soldati di Israele entrano in Libano. L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in BahreinAttacchi simultanei di Israele a Teheran e Beirut. Netanyahu: Era ora o mai più. Trump: Scorte illimitate, possiamo fare la guerra ... huffingtonpost.it Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato un nuovo cacciatorpediniere per due giorni consecutivi prima della sua messa in servizio e ha visionato un test di missili da crociera lanciati dalla nave, promettendo di accelerare l'armamento nucleare della - facebook.com facebook «Preferisco essere colpito dai missili che dal 50% di tasse». Lo scrive su Instagram Giulio Costantini, 24 anni, professione creatore di modelle AI: di lavoro cioè «crea» procaci ragazze inesistenti a cui poi intesta account Only Fans, «così mi pagheranno la pen x.com