L' Iran attacca nuovamente | altro missile intercettato sopra la Turchia Nato in allarme

L'Iran ha lanciato un missile balistico che è stato intercettato sopra la Turchia, nel corso di un'azione che ha coinvolto le difese della NATO. Il missile è stato distrutto mentre attraversava lo spazio sopra il territorio turco, provenendo dall'est del Mar Mediterraneo. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione sulle tensioni tra le nazioni coinvolte.

Le difese della Nato hanno distrutto sopra la Turchia un missile balistico lanciato dall'Iran nell'est del Mar Mediterraneo. Lo rende noto il ministero della Difesa turco. Alcuni frammenti del missile iraniano sono caduti nella provincia di Gaziantep nel sud-est del paese senza causare feriti. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha deciso di sospendere i servizi del Consolato di Adana, nel sud della Turchia, e ha ordinato al personale governativo statunitense non essenziale e ai familiari dei dipendenti di lasciare il Paese a causa di rischi per la sicurezza. Nel messaggio comparso sul sito web della rappresentanza diplomatica in Turchia tutti li americani presenti nel sud-est della Turchia sono fortemente incoraggiati a lasciare l'area immediatamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

