Il 5 marzo, le notizie riguardano un attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, con i media statunitensi che parlano di un possibile attacco di terra dei curdi senza conferme ufficiali. Durante la giornata, è stato intercettato un missile verso la Turchia dalla Nato, mentre in Iraq si registra un blackout totale e gli Stati Uniti chiedono ai loro cittadini di lasciare il Paese.

Almeno 926 iraniani sono stati uccisi e 6.186 feriti negli attacchi condotti da Stati uniti e Israele da sabato. Lo ha affermato il ministero della Sanità iraniano, secondo quanto riporta il Washington Post. Per il ministero, 180 delle vittime avevano meno di 18 anni e la più giovane aveva un anno. Il 13% dei morti erano donne e ragazze. L'Arabia saudita ha intercettato e distrutto tre missili nei pressi della città di Al-Kharj, a sud-est della capitale Riyad. Lo ha reso noto il ministero della Difesa saudita. «Tre missili da crociera sono stati intercettati e distrutti fuori dalla città di Al-Kharj», ha dichiarato il ministero. Il Senato ha bocciato la risoluzione bipartisan per limitare i poteri di guerra del presidente Trump nel conflitto con l'Iran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: «L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato». I media Usa: «Presto un'offensiva di terra dei curdi». Ma non c'è conferma?La giornata: un missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

Leggi anche: Trump: «L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato». I media Usa: «Presto un'offensiva di terra dei curdi». Ma non c'è conferma ?La giornata: un missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

Leggi anche: Trump: «L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato». I media americani: «Iniziata un'offensiva di terra dei curdi contro Teheran»?La giornata: un missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

Contenuti e approfondimenti su Trump L'Iran era fuori controllo ci....

Temi più discussi: Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran.

L'ombra degli attentati a Trump sulla sua decisione di attaccare l'IranHo preso Ali Khamenei prima che lui prendesse me, dice il presidente americano, secondo cui i due attentati che ha subito nel 2024 sarebbero riconducibili al paese arabo. Ma le prove non sostengono ... ilfoglio.it

Le parole di Trump: «L'Iran era una nazione fuori controllo, ci avrebbero attaccato se non lo avessimo fatto prima»(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di dare agli Stati Uniti un voto di 15 su 10 per la guerra con l’Iran. Il presidente ha aperto le sue osservazioni in un evento non corr ... msn.com

Senato Usa boccia la risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a Trump facebook

Iglesias. Agli amici italiani di Trump vorrei dire: lo vedete o no che Trump ci sta portando la guerra in casa, che tutto quello che fa danno all’Europa gli va bene Alla fine chi ci guadagna è solo lui. x.com