L’Iran ha colpito le infrastrutture petrolifere in diverse nazioni del Medio Oriente, provocando un forte aumento dei prezzi del petrolio a livello mondiale. Trump ha dichiarato che la situazione si risolverà presto, mentre Teheran ha smentito questa previsione, affermando che il prezzo del petrolio potrebbe superare i 200 dollari al barile. Dopo dieci giorni di conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la tensione rimane elevata.

Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù. Al momento sembrano del tutto irrealistiche le prospettive di una guerra lampo, paventate da Donald Trump dopo l’avvio dell’operazione che sarebbe dovuta durare pochi giorni o, al massimo, una settimana. Che il conflitto in Medio Oriente sembri destinato a durare a lungo lo lascia intendere lo stesso tycoon, parlando con il Times of Israel: ha spiegato che la decisione su quando porre fine alla guerra con l’Iran verrà “concordata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ”, ma che per ora questo momento è ancora lontano dal verificarsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza: “Presto passerà”. Ma Teheran lo smentisce: “Falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”

Articoli correlati

L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza “presto passerà”, ma Teheran lo sbugiarda “falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù.

Il Pentagono smentisce Trump: “Nessuna indicazione che l’Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente”Nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco iraniano agli Stati Uniti.

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente

Temi più discussi: Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Chi sta con chi. I nuovi schieramenti in Medio Oriente dopo l'attacco all'IranL’attacco preventivo condotto da Israele e Stati Uniti innesca la reazione iraniana, che ha attaccato tutti gli Stati membri del Consiglio ... huffingtonpost.it

MEDIO ORIENTE | Media, cinque giocatrici iraniane della Nazionale che ha partecipato alla Coppa d'Asia in Australia hanno chiesto asilo a Canberra. "Temono ritorsioni per non aver cantato l'inno" prima di una partita. Trump: "Date l'asilo" #ANSA https://www - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE I Pioggia acida e fumo nero, 'a Teheran sembra il giorno del giudizio' IL REPORTAGE #ANSA x.com