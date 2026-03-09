L’Inter perde ancora pezzi | altro infortunio per Calhanoglu Le sue condizioni e quando torna

L'Inter affronta un momento difficile con nuovi infortuni che coinvolgono i giocatori Chivu, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri si sono trovati senza quattro titolari a causa di problemi fisici. Le condizioni di Calhanoglu sono ancora da valutare, e non è stato ancora fissato un termine preciso per il suo rientro.

Piove sul bagnato in casa Inter. Altro infortunio per Hakan Calhanoglu. Dopo la sconfitta nel derby per 1-0 contro il Milan, i nerazzurri perdono altri pezzi: Chivu ha infatti dovuto fare a meno di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e anche del centrocampista turco per un problema fisico. Il regista dell’Inter sembrava esser tornato a disposizione, ma nel derby non è entrato, insospettendo i tifosi nerazzurri, che se lo aspettavano addirittura dal primo minuto. A fare chiarezza è stata la stessa Inter, che con una nota sul proprio sito ufficiale ha parlato delle condizioni di Calhanoglu dopo gli esami effettuati. “ Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

