Infortunio Calhanoglu | stop per il turco durante Inter Napoli Le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori

Durante la partita tra Inter e Napoli, Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio che potrebbe comportare uno stop temporaneo. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma si teme un'assenza che potrebbe influire sulla sua disponibilità nelle prossime gare. Restano da chiarire i tempi di recupero e l'impatto sull'undici nerazzurro, mentre si attende un aggiornamento ufficiale sulle sue reali condizioni di salute.

Infortunio per Calhanoglu in Inter-Napoli: cosa si è fatto il centrocampista nerazzurro e le sue condizioni - Tegola per i nerazzurri sul finale di partita contro il Napoli, con Chivu costretto a togliere Calhanoglu a causa di un infortunio: da valutare le condizioni del turco.

Inter-Napoli, Calhanoglu fuori per infortunio: le condizioni - Tra i giocatori che hanno messo la firma sul big match della ventesima giornata di campionato tra Inter e Napoli a San Siro, c'è anche il regista nerazzurro Hakan Calhanoglu: il turco ha segnato il go ...

"Pio Esposito mi aveva dato disponibilità ma non volevo mandare un giocatore a calciare un rigore a freddo. La responsabilità è mia come sempre. Calhanoglu sta tornando da un infortunio proprio all'adduttore e non me lo sentivo di mandarlo a tirare solo un

Chivu: "Pio Esposito mi aveva dato disponibilità ma non volevo mandare un giocatore a calciare un rigore a freddo. La responsabilità è mia come sempre. Calhanoglu sta tornando da un infortunio proprio all'adduttore e non me lo sentivo di mandarlo a tirare s x.com

