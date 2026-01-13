L'Inter perde ancora Calhanoglu per infortunio | quante partite salta e quando torna in campo

L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu a causa di un infortunio al polpaccio, subito durante la partita contro il Napoli. L’assenza potrebbe protrarsi per diverse settimane, considerando il precedente di un anno fa, quando rimase fermo tre settimane per lo stesso problema. Restano da valutare i tempi di recupero e il ritorno in campo, per un giocatore che rappresenta un elemento importante nel centrocampo nerazzurro.

Problema al polpaccio per Calhanoglu, uscito dal campo alla fine della partita contro il Napoli: esattamente un anno fa era rimasto fermo tre settimane per lo stesso infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Infortunio Calhanoglu in Inter-Napoli, salta quattro partite. Fuori anche in Champions - Napoli dopo aver segnato su rigore per un fastidio al polpaccio ... corriere.it

Inter, infortunio per Calhanoglu: quando torna in campo - Il centrocampista dell'Inter si è fermato durante la sfida con il Napoli per un problema fisico e oggi, martedì 13 gennaio, si è sottoposto a esami strumentali che ... adnkronos.com

Infortunio Calhanoglu, risentimento al soleo: l'Inter lo perde per 20 giorni #SkySport #SkySerieA x.com

Antonio Conte perde la testa subito dopo l'assegnazione del calcio di rigore all'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan Il tecnico del Napoli è una furia contro il direttore di gara - facebook.com facebook

