La Gazzetta | l’Inter è spavalda solo con le piccole ma risparmia Padre Chivu Inzaghi sarebbe stato crocifisso

In un contesto di analisi sportiva, la Gazzetta mette in luce come l’Inter mostri sicurezza principalmente contro le squadre minori, lasciando spazio a interpretazioni sulla gestione del gruppo e delle strategie. La critica si concentra sulla percezione di una certa superficialità nei confronti delle avversarie più deboli, senza tuttavia coinvolgere direttamente l’attuale allenatore. Un’osservazione che invita a riflettere sulle dinamiche interne e sulle scelte tecniche della squadra.

La Gazzetta, come il Corriere della Sera, picchia sull’Inter. Implicitamente anche su Chivu ma il tecnico interista per ora non viene toccato, come se l’allenatore fosse qualcun altro. Va detto che Simone Inzaghi sarebbe stato crocifisso. Padre Chivu invece viene risparmiato. I suoi sermoni evidentemente piacciono molto alla stampa meneghina. Scrive la Gazza con Luigi Garlando: Aver pareggiato il primo scontro diretto stagionale, dopo averli persi tutti (a parte il sacco di Roma), Champions compresa, è una magrissima consolazione. Sempre la solita sensazione: quando l’avversario è autorevole e risponde colpo su colpo, questa Inter perde la spavalderia che dimostra con le piccole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

