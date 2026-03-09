Linea 6 Manfredi annuncia | Prolungamento fino alle 21

Il sindaco annuncia che la linea 6 della metropolitana avrà un prolungamento dell’orario fino alle 21. L’obiettivo è, entro alcune settimane, estendere l’orario di servizio per coprire tutto il pomeriggio. Questa decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi esatti o sui motivi specifici del cambiamento.

"Il nostro obiettivo è arrivare, tra qualche settimana, a prolungare l'orario della metro linea 6 fino alle 21". Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine delle operazioni di abbattimento di un diaframma nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tratta metropolitana Piscinola-Capodichino della Linea 1. Attualmente, la linea 6, che collega il centro di Napoli (Municipio) a Fuorigrotta (Mostra) effettua l'ultima corsa poco prima delle 15, con una frequenza di un treno ogni 15 minuti. Il primo cittadino ha annunciato che Anm è pronta a prolungare l'orario: “I nuovi macchinisti stanno facendo affiancamento e sono quasi pronti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Metro, Manfredi: "Nuova stazione ad aprile. Pronto il prolungamento di Linea 6" |VIDEO

Trump annuncia un discorso alla nazione domani alle 21Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti d’America e figura centrale della politica globale, ha acceso nuovamente i riflettori su di sé e...

Aggiornamenti e notizie su Linea 6 Manfredi annuncia Prolungamento...

Argomenti discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari.

Manfredi Il mio 2026: Bagnoli, Linea 6 e traffico. Macciardi? Non lo capiscoGaetano Manfredi elenca gli obiettivi per il 2026, ultimo anno del suo mandato di sindaco, anche se ha già detto che nel 2027 vuole ripresentarsi al Comune. Sono una decina di punti che il primo ... napoli.repubblica.it

Metropolitana di Napoli. Linea 6, Fs cede le aree e si accelera sul depositoMancava la firma ed è arrivata e ora la stazione della Linea 6 a Campegna - e soprattutto il deposito-officina dei treni a Campi Flegrei - iniziano ad avere contorni di concretezza perché il Comune ... ilmattino.it