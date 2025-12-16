Trump annuncia un discorso alla nazione domani alle 21

Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, ha annunciato un discorso alla nazione previsto per domani alle 21. L'evento ha suscitato grande attenzione, riaccendendo i riflettori sulla sua figura e sulla sua influenza nel panorama politico internazionale.

Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti d'America e figura centrale della politica globale, ha acceso nuovamente i riflettori su di sé e sulla storica residenza presidenziale con un annuncio di grande impatto rivolto direttamente alla nazione. Il Presidente ha reso noto, attraverso il suo influente social network, l'intenzione di tenere un discorso cruciale per il popolo americano, fissato per la sera di domani. L'orario scelto, le 21:00 ora di Washington, corrisponde alle 03:00 del mattino seguente in Italia, un fuso orario che inevitabilmente richiederà un notevole sforzo di copertura mediatica da parte dei network internazionali, in particolare quelli italiani.

Trump terrà un discorso nazionale dalla Casa Bianca mercoledì - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà un discorso nazionale dalla Casa Bianca mercoledì alle 21:00 EST (02:00 GMT di giovedì). it.investing.com

