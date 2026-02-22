Incidente mortale a Morciano il recupero della Bmw finita nel canale | video

Un incidente mortale ha coinvolto una BMW finita nel canale a Morciano, causando la morte di un ragazzo di 19 anni di Urbino. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, che ha portato alla fuoriuscita dall strada. La ragazza, minorenne e presente a bordo, è stata salvata e non ha riportato ferite gravi. I soccorsi hanno estratto il corpo dalla vettura, lasciando un segno di tragedia nel piccolo centro.

