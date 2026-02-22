Incidente mortale a Morciano il recupero della Bmw finita nel canale | video
Un incidente mortale ha coinvolto una BMW finita nel canale a Morciano, causando la morte di un ragazzo di 19 anni di Urbino. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, che ha portato alla fuoriuscita dall strada. La ragazza, minorenne e presente a bordo, è stata salvata e non ha riportato ferite gravi. I soccorsi hanno estratto il corpo dalla vettura, lasciando un segno di tragedia nel piccolo centro.
A perdere la vita un ragazzo di 19 anni, di Urbino, che era alla guida. Salva la ragazza, minorenne, che era con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enneMORCIANO. Tragedia della strada a Morciano, muore un ragazzo marchigiano di 19 anni. Teatro di un tragico incidente un 19enne alla guida della sua ... corriereromagna.it
Auto fuori strada nella notte. Muore il conducente 19enne, ferita 16enneC'è stato purtroppo un incidente mortale nella notte in via Santa Maria Maddalena a Morciano. Intorno alle tre una BMW con alla guida un 19enne residente nel pesarese e una ragazza 16enne come passegg ... msn.com
