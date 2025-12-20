Sturno giro di droga smantellato | due condanne tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio

Si è conclusa davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare riguardante sette persone coinvolte in un’operazione antidroga a Sturno. L’indagine ha portato a due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

