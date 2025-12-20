Sturno giro di droga smantellato | due condanne tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio
Si è conclusa davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare riguardante sette persone coinvolte in un’operazione antidroga a Sturno. L’indagine ha portato a due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizio. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.
Si è conclusa davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare nei confronti di sette indiziati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano e coordinata dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
