Rodì Milici uomo trovato morto in casa | probabile intossicazione da monossido

A Rodì Milici, nel Messinese, è stato rinvenuto senza vita un uomo all’interno della sua abitazione in via Nino Dante. Le autorità ipotizzano una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La comunità è scossa dall’accaduto, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.

Tragedia a Rodì Milici nel pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere di un uomo all’interno della sua abitazione in via Nino Dante, nel centro del paese. La vittima, Patric Hubner, 59 anni, di origine austriaco e prossimo ai 60 il 12 maggio, sarebbe deceduta presumibilmente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Rodì Milici, uomo trovato morto in casa: probabile intossicazione da monossido Leggi anche: Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido Leggi anche: Sversamento illecito di reflui oleari: sequestrati due frantoi a Rodì Milici e denunciati titolari e soci Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Apprendo una dolorosa notizia: la scomparsa del grande Enzo Indaco. Artista di spessore immenso, grande uomo di cultura, a cui mi legava una profonda amicizia, uomo diretto e vero, un pezzo di storia importante della nostra Paternó, verso cui era legatissi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.