Lunedì si terrà un incontro informativo sull’impianto di biometano a Rio Saliceto, un tema che divide le opinioni nella zona. Alcune comunità esprimono preoccupazioni riguardo ai possibili impatti ambientali e sul traffico, mentre altre aree della Bassa affrontano progetti simili con approcci diversi. L’appuntamento mira a fornire chiarimenti e informazioni utili per comprendere meglio le implicazioni di questa iniziativa.

Biometano sì, biometano no: questo è il dilemma che tiene banco a Rio Saliceto. Mentre in alcune zone (tra cui l’area tra Gualtieri, Poviglio, Castelnovo Sotto) si contrasta il progetto previsto nelle campagne di Santa Vittoria per i potenziali effetti negativi ad ambiente e traffico, in altre aree della Bassa si affrontano simili progetti con una visione differente. Almeno da parte delle istituzioni locali. E per lunedì 26 gennaio alle 18,30 al centro culturale Biagini, nella sala Osteriola, a Rio Saliceto, è in programma un incontro pubblico informativo, dedicato alla possibile ipotesi di realizzazione di un impianto produttivo di biometano su un terreno di proprietà dell’Asp Magiera Ansaloni, situato nel territorio comunale di Rio Saliceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impianto di biometano divide. Lunedì l’incontro informativo

Leggi anche: Trecasali, Arpae blocca l'impianto di biometano

Non è un comune per il biometano: a Pagnacco l'impianto non si faràA Pagnacco, il progetto di impianto per il biometano è stato definitivamente respinto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Biometano per la decarbonizzazione: un ruolo da protagonista, dall’auto ai data center; Impianto di Biometano, il Comune dice no all’ampliamento; Fri-el Green House si alimenta anche con biometano; Biometano, interrogazione Costa (M5S): chiarimenti su progetto impianto comune di Riccia (CB).

Fri-el Green House investe sul biometanoL’azienda di San Giovanni di Ostellato, attiva nel settore delle serre idroponiche e della produzione di energia da fonti rinnovabili, inaugura il nuovo impianto. msn.com

«Biometano, abbiamo fatto il possibile per fermare la costruzione dell'impianto»: il comitato di Sarzano presente all’udienza al Tar sul ricorsoROVIGO - Giovedì scorso c'è stata l'udienza al Tar del Veneto sul ricorso presentato dal comitato di residenti di Sarzano e Mardimago contro l'autorizzazione regionale ... ilgazzettino.it

No della Provincia all’autorizzazione per l’impianto di biometano da 550 Sm3/h alimentato da reflui zootecnici e sottoprodotti dell’agricoltura a Visnadello,... Leggi tutto - facebook.com facebook