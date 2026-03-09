L’impatto energetico dei ventilatori assiali

Axial Fans International si occupa di progettare e assemblare ventilatori assiali ad alte prestazioni, con un focus sulla crescita nel settore dell’energia. La società investe in ricerca e sviluppo e presta attenzione alla sostenibilità, cercando di migliorare le proprie tecnologie nel rispetto delle esigenze del mercato. La loro attività si concentra sulla produzione di ventilatori utilizzati in ambito energetico, evidenziando l’importanza di soluzioni efficienti e innovative.

RICERCA e sviluppo, ma anche attenzione alla sostenibilità, sono questi i driver della crescita di Axial Fans International, azienda leader nella progettazione e nell’assemblaggio di ventilatori assiali ad alte prestazioni nel mercato dell’energia. Il patrimonio ingegneristico consente la riprogettazione del sistema di raffreddamento esistente aggiornandolo con le tecnologie odierne. Oggi, gli stabilimenti di Besnate, alle porte di Milano, i più recenti di Houston e quelli che verranno aperti a breve a Dammam, in Arabia Saudita, insieme a un portfolio di brevetti proprietari, un modello ’asset light’ centrato su ricerca e sviluppo, servizi e installazione, e un canale diretto verso l’end–user sostengono una crescita sostenibile e ad alta marginalità, con ricavi superiori ai 40 milioni nel 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Elettricità e acqua, l'Ia alla prova dell'impatto energetico e ambientaleLa rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta avanzando con un costo pesante su molti fronti.

