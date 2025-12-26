La rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta avanzando con un costo pesante su molti fronti. E non parliamo solo dei grandi costi, senza precedenti per un sistema tecnologico che deve ancora sdoganare tutte le sue potenzialità per imprese e enti pubblici, per abilitare la spesa in conto capitale, alzare la potenza di calcolo, edificare potenti data center. Anche il versante ambientale e energetico della corsa all’Ia va sottolineato. L’Ia cambia il mondo e i consumi. In un mondo che va a elettricità, l’IA consumerà una quota crescente e sempre più impattante di risorse per la generazione energetica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Elettricità e acqua, l'Ia alla prova dell'impatto energetico e ambientale

