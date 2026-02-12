risparmio energetico la partita dei lampioni smart passa dal senato

Il Senato ha iniziato a discutere il disegno di legge per l’illuminazione pubblica intelligente, nota anche come lampioni “smart”. Secondo i dati di Assil e Politecnico, sono milioni gli impianti da aggiornare e si potrebbe risparmiare fino all’80% sui consumi. La proposta mira a ridurre i costi, abbassare le emissioni e migliorare l’efficienza energetica delle città italiane.

Al Senato si è tornato a parlare di luce, ma non solo in senso figurato. Al centro del confronto, questa volta, c’è l’illuminazione pubblica e il suo possibile ruolo nella transizione energetica e digitale del Paese. Nella Sala Caduti di Nassirya si è tenuta la conferenza stampa dedicata allo «smart lighting», promossa dalla senatrice Clotilde Minasi, partendo dai dati di uno studio di Assil, l’associazione dei produttori di illuminazione, realizzato con il Politecnico di Milano. Il tema è tutt’altro che tecnico per addetti ai lavori. In Italia ci sono circa 10 milioni di punti luce pubblici e, anche se il 65% è già passato al LED, restano ancora circa 3,5 milioni di impianti da aggiornare. 🔗 Leggi su Laverita.info

