Ricerca una proteina prodotta dai tumori potrebbe sconfiggere l’Alzheimer

La ricerca ha identificato la proteina cistatina C, prodotta dai tumori, come possibile strumento per combattere l’Alzheimer. Studio di 15 anni su modelli animali ha mostrato come questa molecola possa contribuire a degradare le placche amiloidi nel cervello, offrendo nuove prospettive per la cura della malattia neurodegenerativa.

Potrebbe essere la risposta alla domanda sul perché cancro e Alzheimer raramente convivono nella stessa persona, la proteina ora individuata grazie a uno studio durato 15 anni e condotto su topi: chiamata cistatina C, è una molecola prodotta dalle cellule tumorali e ha permesso di degradare le placche amiloidi che si formano nel cervello, che sono una firma caratteristica della malattia neurodegenerativa. È quanto emerge dallo studio dell’ Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong, in Cina, pubblicato sulla rivista Cell, che potrebbe guidare lo sviluppo di nuovi farmaci capaci di attivare lo stesso meccanismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'Alzheimer viene comunemente considerato una malattia del cervello, ma recenti studi suggeriscono che potrebbe coinvolgere anche altri aspetti dell'organismo.

