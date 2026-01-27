Ricerca una proteina prodotta dai tumori potrebbe sconfiggere l’Alzheimer
La ricerca ha identificato la proteina cistatina C, prodotta dai tumori, come possibile strumento per combattere l’Alzheimer. Studio di 15 anni su modelli animali ha mostrato come questa molecola possa contribuire a degradare le placche amiloidi nel cervello, offrendo nuove prospettive per la cura della malattia neurodegenerativa.
Potrebbe essere la risposta alla domanda sul perché cancro e Alzheimer raramente convivono nella stessa persona, la proteina ora individuata grazie a uno studio durato 15 anni e condotto su topi: chiamata cistatina C, è una molecola prodotta dalle cellule tumorali e ha permesso di degradare le placche amiloidi che si formano nel cervello, che sono una firma caratteristica della malattia neurodegenerativa. È quanto emerge dallo studio dell’ Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong, in Cina, pubblicato sulla rivista Cell, che potrebbe guidare lo sviluppo di nuovi farmaci capaci di attivare lo stesso meccanismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Alzheimer Cancro
L'Alzheimer potrebbe non essere solo una malattia del cervello
L'Alzheimer viene comunemente considerato una malattia del cervello, ma recenti studi suggeriscono che potrebbe coinvolgere anche altri aspetti dell'organismo.
Giornata per la ricerca sul cancro: l'Istituto dei Tumori tra Ai, ricerca e un numero record di studi clinici
Ultime notizie su Alzheimer Cancro
Argomenti discussi: Una proteina nemica dell’Alzheimer? Ecco da cosa viene prodotta - In Terris; Più rischi di infarto nelle donne se una proteina è troppo alta; Sclerosi multipla, un vecchio farmaco può proteggere e riparare il tessuto nervoso; Il raffreddore non è uguale per tutti: ecco perché.
Ricerca, una proteina prodotta dai tumori potrebbe sconfiggere l’AlzheimerPotrebbe essere la risposta alla domanda sul perché cancro e Alzheimer raramente convivono nella stessa persona, la proteina ora individuata grazie a uno studio durato 15 anni e condotto su topi: chia ... ildenaro.it
Trovata una proteina nemica dell'Alzheimer, è prodotta dai tumoriIn test su topi ha permesso di degradare le placche nel cervello, apre a nuovi farmaci ... ansa.it
Fare ricerca in Italia è difficile, ma la storia di Mauro Vismara è una speranza in controtendenza. Il Sindaco e l'Amministrazione di Graffignana si congratulano con lui per gli studi sulla proteina RIP3 contro il tumore al seno. Orgoglio italiano e locale. Avanti così x.com
La ricerca per la salute. È stato dimostrato che è possibile ripristinare una proteina chiave del cervello, la progranulina, grazie alla terapia genica con cellule staminali ematopoietiche autologhe (HSC-GT). Del gruppo di studio fa parte la prof. ssa Alessandra Bi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.