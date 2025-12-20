piano per la sicurezza ecco dieci telecamere contro gli atti vandalici

Alla Vela d’Avane entreranno in funzione nelle prossime settimane dieci telecamere, a fronte di un’operazione da circa 30mila euro. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, per un intervento che arriva in risposta alle segnalazioni di accessi impropri e l’incendio ai magazzini di Re.So – Recupero Solidale che ha causato danni ingenti alla struttura e alle derrate alimentari nello scorso giugno. In quell’occasione, bruciarono 11 tonnellate di cibo che sarebbero state consegnate alle famiglie indigenti di zona. La ’macchina della solidarietà’, immediatamente attivatasi tramite varie donazioni e interventi, (tra cui lo stanziamento di 15mila euro da parte dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa) consentì se non altro di rimettere in moto a pieno regime ed in brevissimo tempo l’associazione che si occupa del recupero di prodotti alimentari ed extra-alimentari (dalla grande distribuzione o da aziende locali) in scadenza o che non sono stati venduti perché danneggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

