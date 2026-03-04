Sicilia | 41.000 nuovi iscritti i licei dominano con il 61,8%

Quarantun mila giovani siciliani hanno appena fatto il passo decisivo verso la scuola superiore, segnando l'inizio di un nuovo anno scolastico con una netta preferenza per i percorsi liceali. I dati ufficiali confermano che oltre la metà degli studenti sceglierà un indirizzo accademico classico o scientifico, mentre gli istituti tecnici e professionali registrano numeri in calo rispetto alle aspettative iniziali. La mappa delle scelte educative dell'isola si sta disegnando con precisione matematica: su un totale di 41.017 iscritti alle scuole statali secondarie di secondo grado, ben 25.380 ragazzi opteranno per i licei, una quota che rappresenta il 61,88 per cento del complesso degli allievi.