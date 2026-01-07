La scrittrice pugliese Antonella Lattanzi alla Ubik di Foggia con il libro ‘Chiara’

Sabato 17 gennaio alle 18.30, la libreria Ubik di Foggia ospita Antonella Lattanzi per presentare il suo nuovo libro, ‘Chiara’ (Einaudi, 2025). La scrittrice pugliese incontrerà il pubblico per approfondire i temi e le storie del suo ultimo lavoro letterario, offrendo un’occasione di confronto e di scoperta per gli appassionati di narrativa contemporanea.

Sabato 17 gennaio alle 18.30 la scrittrice pugliese Antonella Lattanzi ritrova il pubblico della libreria Ubik in occasione della presentazione del suo nuovo libro dal titolo ‘Chiara’ (Einaudi, 2025). A conversare con Antonella Lattanzi sarà il libraio Salvatore D’Alessio.IL LIBRO Marianna e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

