Messina celebra il Giorno del ricordo deposta una corona d’alloro per le vittime delle foibe

Messina ha ricordato oggi le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. In piazza Martiri delle Foibe, è stata deposta una corona d’alloro durante una cerimonia semplice e rispettosa. Successivamente, al teatro Vittorio Emanuele, si è tenuto un evento teatrale dedicato al ricordo. La città ha voluto così rendere omaggio a chi ha sofferto e perso la vita in quegli anni.

Messina ha commemorato oggi, 10 febbraio 2026, il Giorno del Ricordo, onorando le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia solenne in piazza Martiri delle Foibe e un evento teatrale al Vittorio Emanuele. La giornata ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni combattentistiche, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica di un capitolo doloroso del secondo dopoguerra. La commemorazione principale si è svolta in mattinata in piazza Martiri delle Foibe, un luogo simbolico dedicato al ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Foibe Vittime Cesenatico celebra il Giorno del ricordo, è stata deposta una corona al 'Parco vittime delle foibe' Cesenatico ha commemorato oggi il Giorno del Ricordo con una cerimonia semplice e diretta. Giorno del Ricordo, deposta a Cervia e Faenza la corona dedicata ai “Martiri delle Foibe” Questa mattina a Cervia e Faenza le autorità hanno deposto le corone nel parco dedicato ai “Martiri delle Foibe”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Foibe Vittime Argomenti discussi: De Luca celebra Basile con l'Ave Maria: Apprendo che si è dimesso. Grazie Federico... (VIDEO). Giorno del Ricordo, deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime delle foibeCorona in piazza dei Martiri delle Foibe e rappresentazione teatrale al Teatro Vittorio Emanuele da Tempostretto.it ... msn.com Messina, bandiere a mezz’asta a Palazzo Zanca per il Giorno della MemoriaOggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, per ricordare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni naziste. Come disposto dalla Pre ... strettoweb.com Messina celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026: informazione, inclusione e nuove prospettive di cura Parte 2 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.