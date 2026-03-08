Iran fumo nero sul cielo di Beirut dopo un' esplosione mentre Israele continua ad attaccare

A Beirut, domenica mattina, si è visto del fumo nero sollevarsi nel cielo dopo un'esplosione. Contemporaneamente, Israele proseguiva con le sue azioni militari nella regione. La situazione ha attirato l’attenzione di testimoni e media locali, che hanno riferito sulla presenza del fumo e sugli scontri in corso. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle cause dell’esplosione o sui danni subiti.

Fumo nero si è alzato all'orizzonte a seguito di un'esplosione su Beirut domenica mattina, mentre Israele continuava a lanciare attacchi. Il filmato catturato dall'Associated Press ha mostrato un'esplosione, con il fumo che si alzava sopra l'orizzonte. Israele ha rinnovato il suo attacco al Libano meridionale domenica mattina, prendendo di mira anche i comandanti del ramo libanese della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso "molte sorprese" per la prossima fase del conflitto. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che "non permetterà ad elementi terroristici iraniani di stabilirsi nel territorio libanese".