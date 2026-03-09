Libano ucciso parroco di Qlayaa Padre Toni Elias | si è donato fino alla fine

Nel Libano, un sacerdote di Qlayaa è stato ucciso. Padre Pierre è stato descritto come un religioso che si è dedicato completamente alla sua parrocchia e alla comunità locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fedeli e le autorità religiose, che hanno ricordato il suo impegno e il suo sacrificio fino all’ultimo. La sua morte ha attirato l’attenzione sulla situazione di sicurezza nella regione.

“Padre Pierre era un sacerdote che si è donato fino alla fine alla sua parrocchia e alla sua comunità. Siamo gente che vuole vivere pacificamente e vivere la fede”. Lo afferma Padre Toni Elias, parroco maronita di Rmeich nel Sud del Libano, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000 commentando la morte di padre Pierre El Raii, il parroco di Qlayaa, ucciso oggi in un bombardamento. “C’erano dei miliziani – ricostruisce Padre Toni – vicino a una casa periferica del villaggio di Qlayaa. C’è stato un bombardamento e in quella casa era presente una famiglia. Il sacerdote del villaggio, padre Pierre, è andato a vedere se fosse capitato qualcosa a quelle persone, lì hanno bombardato nuovamente e il parroco è stato colpito da una bomba”. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, ucciso parroco di Qlayaa. Padre Toni Elias: si è donato fino alla fine Articoli correlati Ucciso in un bombardamento in Libano il parroco di Qlayaa, stava soccorrendo un parrocchiano feritoIl parroco maronita di Qlayaa, in Libano, padre Pierre El Rai è morto all’età di 50 anni durante un bombardamento. Libano, muore sotto le bombe padre Pierre, parroco di Qlayaa. Stava soccorrendo un fedele feritoIl parroco di Qlayaa, padre Pierre El Raii, è stato ucciso in un bombardamento in Libano. Libano, ucciso parroco di Qlayaa. Padre Toni Elias: si è donato fino alla fine Aggiornamenti e notizie su Padre Toni Elias Soccorreva un fedele, ucciso in Libano il parroco di QlayaaMorire sotto le bombe per soccorrere un parrocchiano: è accaduto a Qlayaa nel Sud del Libano dove è morto il parroco maronita, padre Pierre El Raii, 50 anni. ansa.it LIbano: ucciso sotto le bombe il parroco di QlayaaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it