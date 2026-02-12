Amazon sotto inchiesta | evasione fiscale e stabile organizzazione occulta al vaglio della Finanza

La Guardia di Finanza ha aperto un’indagine su Amazon, sospettando di aver evaso tasse e di aver creato una stabile organizzazione non dichiarata in Italia. Gli agenti stanno analizzando documenti e transazioni per capire se l’azienda abbia aggirato le leggi fiscali del paese. Al momento non ci sono ancora risposte ufficiali, ma l’indagine prosegue con fermezza.

Amazon nel mirino della Finanza: nuova indagine per evasione fiscale e possibile stabile organizzazione non dichiarata. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi italiane di Amazon e presso le abitazioni di sette dirigenti, nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano per presunta evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta, l'ipotesi che tra il 2019 e il 2024 Amazon abbia operato in Italia attraverso una stabile organizzazione non dichiarata, eludendo così le normative fiscali. L'irruzione della Guardia di Finanza e il sulla stabile organizzazione. L'operazione, giunta alla ribalta il 12 febbraio 2026, segna una nuova fase nel rapporto tra Amazon e le autorità fiscali italiane.

