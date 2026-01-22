I comitati dei pendolari vesuviani chiedono un incontro urgente con l’assessore Casillo per affrontare le criticità della Circumvesuviana. La richiesta nasce dalla necessità di trovare soluzioni concrete, evitando strumentalizzazioni politiche che danneggiano gli utenti. I pendolari chiedono rispetto e interventi efficaci per migliorare il servizio, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto e costruttivo con le istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti I pendolari vesuviani tornano a farsi sentire e alzano il tono contro quella che definiscono una continua strumentalizzazione politica delle criticità della Circumvesuviana. Dopo anni di disservizi, ritardi e incertezze quotidiane, gruppi e comitati chiedono ora un incontro urgente con l’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo, per fare chiarezza sul futuro della linea e costruire un percorso concreto di rilancio. Da circa quindici anni, spiegano i rappresentanti dei pendolari, la battaglia per il diritto alla mobilità viene portata avanti quasi esclusivamente da cittadini e comitati, spesso lasciati soli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Basta speculazioni sulla pelle dei pendolari”: i comitati vesuviani chiedono un incontro urgente con l’assessore Casillo

Leggi anche: Trasporti in Lombardia e dialogo: i comitati dei pendolari rispondono all'assessore Lucente

I sindacati chiedono un incontro urgente al Comune sulla gestione delle strisce bluI sindacati CGIL, CISL e UIL hanno richiesto urgentemente un incontro al Comune per discutere della gestione delle strisce blu.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ora basta speculare sulla pelle dei sanitariNel rispetto della legittima dialettica tra maggioranza e opposizione, non sono, però, accettabili speculazioni politiche sulla pelle del 118 dell’Emilia-Romagna, dei suoi operatori e dei suoi utenti ... ilrestodelcarlino.it

Basta speculazioni: ecco perché la Tunisia nel 2026 è la scelta razionale per il tuo futuro. Sappiamo cosa si legge nei gruppi social: "prezzi fuori controllo", "incertezza ovunque". Il rumore online è il primo ostacolo che blocca chi, come te, cerca solo la sere - facebook.com facebook