Il 2025 è stato un anno in cui re Felipe e la regina Letizia non si sono goduti molto le figlie. Per due motivi ben precisi. Leonor, la primogenita, a gennaio è partita per stare 6 mesi in mare con la Marina. Poi, una volta tornata, ha iniziato il terzo anno di addestramento militare con l’Aeronautica. La principessa Sofia, invece, dopo i due anni in Galles si è trasferita qualche mese fa a Lisbona per frequentare il Forward College. Sofia e Leonor di Spagna, 18 e 20 anni, da tempo vivono lontano dai genitori. Ma per le Feste, come tante coetanee, sono tornate a Madrid. Ecco i loro piani per le Feste (foto Getty Images) A Natale, però, non si rinuncia a trascorrere del tempo con i propri cari. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In pausa da Accademia e Università, Leonor e Sofia di Spagna sono tornate a Madrid per le Feste. Ecco i piani delle figlie di Felipe e Letizia

