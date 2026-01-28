Roma tanta emozione al concerto per ricordare le vittime della Shoah

Al Teatro Ghione di Roma si sono radunate molte persone per il concerto dedicato alle vittime della Shoah. Durante l’evento, si sono esibiti musicisti e cantanti che hanno interpretato brani composti da ebrei deportati e uccisi durante la guerra. L’atmosfera era carica di emozione, e il pubblico ha ascoltato con attenzione, ricordando quei momenti drammatici attraverso la musica. La serata ha voluto essere un modo per non dimenticare e mantenere vivo il ricordo di chi ha sofferto.

In occasione del Giorno della Memoria, il Teatro Ghione di Roma ha ospitato Music in Times of Tragedy, un intenso concerto-racconto dedicato ai compositori ebrei deportati e assassinati durante la Shoah. Un evento capace di unire musica, memoria e testimonianza storica, restituendo voce e dignità artistica a creatori silenziati dall'orrore dell'Olocausto. Ideato e condotto al pianoforte dal compositore israeliano Amit Weiner, Music in Times of Tragedy ha visto sul palco anche Marco Valabrega al violino, Alessandro Melcangi al clarinetto e Adriano Ancarani al violoncello. Un ensemble che ha dato vita a un percorso sonoro di grande impatto emotivo, capace di attraversare alcune delle pagine più buie del Novecento.

