L' energia letale di chi dice solo no

In Italia, spesso le opposizioni a progetti o iniziative vengono motivate con l’ambientalismo. Quando si verificano blocchi o resistenze, le motivazioni vengono attribuite a ragioni ecologiche o ideologiche, creando un clima di ostilità che si traduce in un rifiuto deciso e senza compromessi. Questa dinamica si manifesta attraverso dichiarazioni e azioni di gruppi o singoli che preferiscono dire “no” piuttosto che trovare soluzioni alternative.

C'è sempre una spiegazione ideologica quando in Italia non si riesce a fare qualcosa. E nel caso dell’energia l’alibi si chiama ambientalismo. Un ambientalismo spesso trasformato in una vera e propria forza di blocco, alimentata da comitati locali, amministrazioni territoriali e partiti, soprattutto di sinistra, che da anni predicano la transizione ecologica ma poi fanno di tutto per impedire la costruzione di qualsiasi impianto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta che il mondo si infiammi - prima la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, oggi la crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran con lo Stretto di Hormuz sotto pressione - perché l’Italia si scopra improvvisamente fragile, esposta e dipendente dall’energia prodotta dagli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il nuovo aumento dei prezzi dell’energia rischia di pesare in modo significativo, se non letale, sul sistema produttivo piemontese - facebook.com facebook