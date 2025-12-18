C’è chi dice no agli arabi Maldini ama un solo club

Paolo Maldini, simbolo indiscusso del Milan, rimane al centro dell’attenzione. A due anni e mezzo dalla sua uscita dall’incarico di direttore tecnico, molti si chiedono quale sia il suo attuale percorso e quale futuro possa riservargli. La sua passione e il legame con il club sono ancora vivi, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e appassionati di calcio.

