C’è chi dice no agli arabi Maldini ama un solo club

Paolo Maldini, simbolo indiscusso del Milan, rimane al centro dell’attenzione. A due anni e mezzo dalla sua uscita dall’incarico di direttore tecnico, molti si chiedono quale sia il suo attuale percorso e quale futuro possa riservargli. La sua passione e il legame con il club sono ancora vivi, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e appassionati di calcio.

Che fine ha fatto Paolo Maldini? Se lo chiedono in tanti a 2 anni e mezzo dalla fine dell’avventura da dt del Milan. È stato corteggiato più volte dalla Saudi Pro League per un ruolo apicale. Con tanto di stipendio in doppia cifra. Niente da fare. I petroldollari non comprano tutto e tutti. Maldini ha declinato: non si vede in altri club diversi da quello rossonero. Magari tornerà. Non ora. Peccato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

