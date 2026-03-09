L’Empoli affronta una sconfitta pesante a Catanzaro, dove perde la partita dopo un primo tempo positivo, in cui aveva sfruttato bene le occasioni. Tuttavia, nella ripresa, i giocatori azzurri commettono errori e permettono al Catanzaro di rimontare, vincendo con un uno-due iniziale che decide l’esito del match. La partita si conclude con la squadra ospite che non riesce a recuperare.

di Simone Cioni CATANZARO Sconfitta pesante e gravissima, per come è maturata, per l’ Empoli che a Catanzaro getta letteralmente alle ortiche un ottimo primo tempo, in cui cinicamente stavolta era riuscito a sfruttare le occasioni create, con una ripresa scellerata in cui si consegna al Catanzaro. Al netto delle assenze, tante e pesanti comprese le ultime di bomber Shpendi e Degli Innocenti per un affaticamento al flessore e di Moruzzi per febbre (fuori anche lo squalificato Lovato e gli altri infortunati Pellegri, Ghion e Popov), e del problema muscolare di Elia costretto ad uscire all’intervallo, anche Dionisi ci mette del suo con i cambi di inizio ripresa che fanno perdere ulteriore campo alla squadra invece di portare quella freschezza di cui ci sarebbe stato bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Empoli perde la bussola e il match. Blackout degli azzurri nella ripresa. Il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due in avvio

Articoli correlati

Blackout Empoli nella ripresa: il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due toscanoCATANZARO – La trasferta in terra calabrese si trasforma in una cocente delusione per l’Empoli, che cede per 3-2 sul campo del Catanzaro al termine...

Leggi anche: Empoli, il Catanzaro ti piega in rimonta: 3-2, tracollo degli azzurri

Tutti gli aggiornamenti su Empoli perde

Temi più discussi: Carrarese pari con polemica, e l'Empoli perde ancora; SERIE B - 28a Giornata | L'Empoli perde anche a Bari, e viene risucchiato in zona retrocessione: ora il baratro della Serie C è davvero dietro l'angolo.; Il Bari che ci piace: Empoli ko al San Nicola; Dove vedere Catanzaro-Empoli in tv e in streaming.

L’Empoli perde la bussola e il match. Blackout degli azzurri nella ripresa. Il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due in avvioSconfitta pesante e gravissima al Ceravolo. Di ritorno dagli spogliatoi i padroni di casa ribaltano il risultato. Da ora in poi sarà vietato sbagliare: lo spettro della Serie C sta diventando sempre p ... sport.quotidiano.net

Empoli, il Catanzaro ti piega in rimonta: 3-2, tracollo degli azzurriKo per la squadra di Dionisi, che era avanti di due reti: la sconfitta avviene nella ripresa. Decima giornata senza vittorie, un solo punto di vantaggio sulla zona-playout. La panchina di Dionisi trab ... lanazione.it

Un Bari imbarazzante fa dieci passi indietro a Pescara: la squadra di Longo perde 4-0 ed è irriconoscibile rispetto alle prestazioni contro Sampdoria ed Empoli. Dopo questo turno, il Bari è penultimo in piena zona retrocessione. - facebook.com facebook