Empoli il Catanzaro ti piega in rimonta | 3-2 tracollo degli azzurri

A Catanzaro, l’Empoli ha subito una sconfitta per 3-2 dopo essere stato in vantaggio, subendo una rimonta nel secondo tempo. La partita si è disputata l’8 marzo 2026 e ha visto i padroni di casa recuperare lo svantaggio iniziale e portarsi a casa la vittoria. La squadra ospite ha così incassato una nuova sconfitta in una stagione già segnata da difficoltà.

Catanzaro, 8 marzo 2026 – La crisi dell’ Empoli non accenna a finire. Anche a Catanzaro la squadra allenata da Dionisi mostra il doppio volto: bello nella prima frazione di gioco, conclusa sul 2-0 e giocata in modo quasi perfetto, brutto bruttissimo nella seconda, ove subisce in modo passivo il prevedibile tentativo di rimonta dei padroni di casa. Finisce 3-2 per i calabresi. Dopo 29 giornate del campionato cadetto (nelle ultime 10, 6 sconfitte e 4 pareggi per gli azzurri), la situazione si fa seria: tredicesimo posto in classifica con 31 punti, soltanto +1 sulla zona playout, visto il successo colto dal Mantova al cospetto della Juve Stabia. Rivoluzione in squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

