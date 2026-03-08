Blackout Empoli nella ripresa | il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due toscano

Nella partita tra Catanzaro ed Empoli, il team calabrese ha vinto 3-2 dopo aver recuperato uno svantaggio nella ripresa. La gara si è conclusa con un deciso cambio di fronte, con il Catanzaro che ha ribaltato il risultato nel secondo tempo dopo un primo tempo equilibrato. L’Empoli è stato colpito da un blackout nella fase finale, che ha consegnato la vittoria ai padroni di casa.

CATANZARO – La trasferta in terra calabrese si trasforma in una cocente delusione per l' Empoli, che cede per 3-2 sul campo del Catanzaro al termine di una gara letteralmente spaccata in due. La formazione azzurra assapora l'illusione di una vittoria agevole grazie a un avvio folgorante, concretizzatosi in un rassicurante doppio vantaggio nel primo quarto d'ora, per poi subire il veemente e implacabile ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Un epilogo amaro, figlio dell'incapacità di gestire il risultato e di arginare la reazione tattica ed emotiva degli avversari. L'approccio al match dei toscani rasenta la perfezione, fondandosi su verticalizzazioni rapide e spietato cinismo.