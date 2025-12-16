La rapper americana conquista Riyadh con video virali sui social e la sua performance al MDLBEAST Soundstorm | Qui pace e energia particolare

L a prima volta di Cardi B in Arabia Saudita non è passata inosservata. Tra palco e social, la rapper americana ha trasformato il suo debutto nel Regno in una sequenza di momenti virali, conquistando pubblico e rete con spontaneità, ironia e un’inaspettata sintonia culturale. Arrivata a Riyadh per partecipare al MDLBEAST Soundstorm, uno dei festival musicali più influenti del Medio Oriente, Cardi ha attirato l’attenzione ben oltre la sua performance. A far esplodere i social sono stati soprattutto alcuni video condivisi online, in cui saluta il pubblico in arabo con un “ Assalamu alaikom ” e scandisce i momenti più emozionanti con un entusiasta “ Mashallah ” (“come Dio ha voluto”). Iodonna.it

