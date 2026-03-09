Spiro Leka invita a vivere con leggerezza, sottolineando l'importanza di godersi il percorso senza lasciarsi sopraffare dai pensieri sul futuro. La sua frase “Restiamo leggeri” vuole incoraggiare a mantenere un atteggiamento positivo e a non appesantire la mente, anche mentre il sogno si avvicina. È un messaggio diretto che invita a concentrarsi sul presente.

"Godiamoci il viaggio, è quello che conta". Spiro Leka invita a rimanere leggeri e non appesantire la testa coi pensieri di quello che verrà. Ma un passo alla volta la sua Vuelle si sta avvicinando al sogno cullato per mesi. La vittoria su Cremona, diventata netta negli ultimi dieci minuti dopo 30’ di sofferenza, la spiega il coach avversario: "Ancora una volta – dice Luca Bechi – si è visto perché la Vuelle è prima in classifica: una squadra che, pur incontrando qualche difficoltà per tre quarti, ha avuto la pazienza, la forza e soprattutto l’umiltà di lavorare insieme per riprendersi l’inerzia della partita". Sull’episodio che ha cambiato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leka: "Restiamo leggeri". Ma il sogno s’avvicina

Articoli correlati

S’avvicina il sogno olimpicoOra che mancano trenta giorni all’inizio delle Olimpiadi si può davvero dare inizio al conto alla rovescia.

Leggi anche: Il Popolo della Famiglia: "Seguiamo Vannacci ma restiamo in consiglio"

Marine Lorphelin, Manu Levy tentent tout ! | FORT BOYARD FRANCE 2020 E01