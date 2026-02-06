Il Popolo della Famiglia | Seguiamo Vannacci ma restiamo in consiglio

Il Popolo della Famiglia annuncia di seguire Vannacci, ma di rimanere in consiglio. Mirko De Carli, segretario del partito, spiega che non lasciano la Lega, anche se si schierano con Vannacci. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni interne. Ora, il partito si prepara a muoversi in modo indipendente, mantenendo le sue posizioni ma senza abbandonare il consiglio comunale.

Il Popolo della Famiglia si stacca dalla Lega e segue Vannacci. L’annuncio arriva da Mirko De Carli, segretario nazionale del partito. Una scelta che però "non cambierà la situazione a livello locale". De Carli, come mai questa scelta? "Guardiamo con favore alla scelta di Vannacci, col quale ci lega un percorso di lunga data. Nell’alleanza e nella collaborazione strutturata con la Lega anche a Ravenna aveva una grande importanza il ruolo di Vannacci nel partito". A Ravenna i consiglieri Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni sono sostenuti sia dalla Lega che dal Popolo della Famiglia. Toglierete il vostro supporto? "No. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

