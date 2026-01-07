S’avvicina il sogno olimpico

Mancano trenta giorni all'inizio delle Olimpiadi, un momento di attesa e di preparazione per atleti e appassionati. Questo breve periodo permette di riflettere sull’importanza di un evento che unisce persone di tutto il mondo attraverso lo sport. Il conto alla rovescia è appena iniziato, segnando l’avvicinarsi di un appuntamento che ispira e coinvolge milioni di persone, portando con sé entusiasmo e speranza.

Ora che mancano trenta giorni all'inizio delle Olimpiadi si può davvero dare inizio al conto alla rovescia. Oggi, a un passo dall'evento, gli ultimi due anni sembrano letteralmente volati via con il susseguirsi di opere iniziate e finite, altre che verranno poi. E' iniziata la volata finale, quella che porta all' accensione della Fiamma Olimpica a San Siro e da fine gennaio all' arrivo di migliaia di atleti con i loro team e i rappresentanti delle diverse nazioni partecipanti ai Giochi. Forse la città ancora non percepisce in pieno la portata dell'evento che farà circolare il nome di Milano Cortina 2026 in ogni angolo del pianeta.

